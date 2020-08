AZ treft Viktoria Plzen in CL-voorronde en stapt niet naar CAS

AZ-trainer Arne Slot tijdens het oefenduel met OSC Lille - Pro Shots

AZ neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Tsjechische Viktoria Plzen. Dat heeft de loting in Nyon uitgewezen. De wedstrijd wordt gespeeld in Alkmaar. Alle ontmoetingen in de tweede voorronde gaan, vanwege het coronavirus, over één wedstrijd en zijn zonder publiek. De speeldata zijn dinsdag 25 en woensdag 26 augustus. Meteen na de loting maakte AZ bekend dat het afziet van verdere procedures tegen de verdeling van de Europese tickets. De Alkmaarders leggen zich neer bij hun tweede plaats in de eredivisie en stappen niet naar het internationaal sporttribunaal CAS.

Protest AZ had bij de UEFA protest ingediend tegen de door de KNVB bij de Europese voetbalbond ingediende eindstand van de eredivisie, met AZ als nummer twee en Ajax als nummer één. AZ meende op basis van de onderlinge resultaten, met twee keer winst op Ajax, recht te hebben op de eerste plaats en het belangrijkste Champions League-ticket. "Het belang van AZ heeft altijd vooropgestaan", reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Daarom is indertijd besloten de UEFA te vragen om de beslissing van de KNVB nader te bekijken. Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst."