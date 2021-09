Almere schrapt functietitel 'hoofdredacteur' na kritiek uit journalistieke hoek

De gemeente Almere gebruikt niet langer de functietitel 'hoofdredacteur' voor de persoon die leiding geeft aan het communicatieteam, laat wethouder Hilde van Garderen weten aan Omroep Flevoland. Astrid Prummel, die de functie bekleedt, bevestigt aan persbureau ANP dat de gemeente op zoek gaat naar een andere benaming.

Het schrappen van de functietitel volgt op kritiek van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, dat het "zeer onverstandig" vond dat een overheidsorganisatie iemand de titel 'hoofdredacteur' had gegeven. Die titel wordt in de journalistiek gebruikt voor degene die eindverantwoordelijk is voor de gepubliceerde content en die de onafhankelijkheid van de redactie moet beschermen, legt voorzitter Marcel Gelauff, tevens NOS-hoofdredacteur, uit in een brief aan het Almeerse gemeentebestuur.

"Het gebruik van de functietitel hoofdredacteur door een overheidsorgaan wekt verwarring bij het publiek, kan worden gebruikt tegen de journalistiek en zet de journalistiek verder onder druk", staat in de brief, die gisteren is verstuurd.

Nieuwe manieren

Het genootschap benadrukt in dat verband dat journalisten regelmatig worden gezien als verlengstuk van de overheid of daarvan worden beschuldigd. "Als de overheid dan zelf terminologie gaat gebruiken die in onze samenleving staat voor kernwaarden van de onafhankelijke journalistiek, dan brengt u de journalistiek schade toe."

Almere stelde Astrid Pummel onlangs aan als hoofdredacteur om leiding te geven aan een team dat eigen nieuwsberichten voor de gemeente gaat schrijven. Volgens Omroep Flevoland wilde de gemeente daarmee nieuwe manieren ontwikkelen om in contact te komen met inwoners van Almere. Wethouder Van Garderen laat aan de regionale omroep weten de verwarring die de functietitel van hoofdredacteur heeft veroorzaakt zeer te betreuren.