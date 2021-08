Feyenoord haalt oud-topscorer Dessers terug naar eredivisie: 'Staat zijn mannetje'

"Cyriel heeft bewezen dat hij over scorend vermogen beschikt en we zijn ervan overtuigd dat hij dat bij Feyenoord ook gaat laten zien", aldus Arnesen. "Bovendien betekent zijn komst dat we voorin meer opties hebben om uit te kiezen, en dat is gelet op ons drukke programma geen overbodige luxe."

Mede door het vertrek van Robert Bozeník (verhuurd aan Fortuna Düsseldorf) was de spoeling in de punt van de aanval wel erg dun geworden voor trainer Arne Slot.

Dessers begon zijn loopbaan in zijn geboortestad Leuven bij OHL en belandde via Lokeren bij NAC Breda. In de eerste divisie maakte hij in 40 wedstrijden 29 doelpunten en trok daarmee de aandacht van FC Utrecht.

In de Domstad kon hij minder vaak rekenen op een basisplaats, maar kwam in twee seizoenen toch tot 19 treffers. In het vanwege de coronapandemie afgebroken seizoen 2019/20 maakte hij in dienst van Heracles Almelo er eentje minder, maar dat was wel goed voor de topscorerstitel in de eredivisie. Gedeeld met Steven Berghuis, dat wel.

Racing Genk haalde hem terug naar België, maar daar kwam hij de laatste maanden onder trainer John van den Brom niet aan veel speeltijd toe. Wel beleefde Dessers een hoogtepunt met zijn debuut voor het nationale elftal van Nigeria.