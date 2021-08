Kaag vertrokken naar regio Afghanistan voor overleg

Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan. Na Qatar bezoekt de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken morgen ook nog Pakistan en overmorgen Turkije. De gesprekken met collega's daar gaan er vooral over wat nodig is om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en Nederlanders alsnog te evacueren.

Kaag praat onder meer over de toestand op het vliegveld van Kabul, het belang van veilige vertrekroutes en de mogelijke ondersteuning van landen in de regio. Ze wil ook overleggen over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan. Nederland heeft tot nu geen contacten met de Taliban, maar een Duitse gezant wel. Kaag spreekt morgen ook met haar Duitse collega Maas.

Veilige evacuaties zijn dus de belangrijkste inzet van de reis van de minister. "Maar het zou een illusie zijn om te denken dat één reisje onmiddellijk resultaat gaat opleveren", zei ze vanochtend.

Na haar bezoek aan de regio reist Kaag donderdag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan.