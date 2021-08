'Zomer voelde als slechte zomer, maar was heel gemiddeld'

Op die dag werd ook de hoogste temperatuur gemeten, in Hupsel in Gelderland werd het 34 graden. Niet alleen de warmste dag werd in juni gemeten, ook de laagste temperatuur was in die maand. In Twente kwam het kwik op 13 juni 's nachts niet boven de 4,8 graden.

Dat de gemiddelde temperatuur nu op 17,7 graden uitkomt, is vooral te danken aan de warme dagen in juni. Het was de warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901. En de enige tropische dag van de afgelopen zomer viel op 17 juni. Toen werd het in De Bilt 30,8 graden.

"Omdat we de afgelopen drie jaar uitzonderlijk warme en droge zomers hebben gehad, lijkt het nu wellicht op een slechte zomer", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert. "Maar als we naar de temperaturen van de afgelopen dertig jaar kijken, is deze zomer echt gewoon een gemiddelde Nederlandse zomer geweest."

Aan het einde van de meteorologische zomer is het tijd om de weerbalans van de afgelopen drie maanden op te maken. Met relatief natte juli- en augustusmaanden lijkt het een slechte zomer te zijn geweest. Toch was het met 17,7 graden 0,2 graden warmer dan een gemiddelde zomer, blijkt uit cijfers van het KNMI.

Juli stond vooral in het teken van wateroverlast. Daar werd in Zuid-Limburg code rood voor afgegeven. Halverwege de maand viel er op verschillende plaatsen in die regio meer dan 100 millimeter regen in drie dagen tijd. De impact en overlast van de watersnood was groot in dat gebied. Maar ook in delen van Gelderland en Noord-Brabant viel veel regen.

Ook het noordoosten van het land had in juli te kampen met wateroverlast. Lokaal viel er 50 millimeter regen. Ook in augustus hield het wisselvallige weer aan. Die maand kenmerkte zich vooral door een gebrek aan zonuren, met name in het noorden van het land.

Minder zonuren dan gemiddeld

"Vandaag sluit dat gebied in stijl af", zegt Hoebert. Daarmee doelt ze op de veelal bewolkte dag in het noorden. Het aantal zonuren landelijk van afgelopen zomer lag met 620 dan ook onder het gemiddelde van 640 uren. "Daarmee was het in de vakantiemaanden juli en augustus toch een stuk somberder dan in juni."

In Deelen in Gelderland scheen de zon met ongeveer 560 uur het minst. In Stavoren in Friesland werden beduidend meer zonuren geteld. Daar scheen de zon ruim 700 uur.