Barty op tijd bij de les, ook Plísková zonder setverlies door op US Open

Karolína Plísková bereikte de tweede ronde in een vloek en zucht. De Tsjechische, vierde op de wereldranglijst, versloeg Caty McNally, een van de 22 Amerikaanse speelsters in New York, met 6-3, 6-4.

Barty, die haar voorbereidingscampagne afsloot met de toernooizege in Cincinnati (ze verloor in vijf duels geen enkele set), walste in de eerste set over Zvonoreva heen. De tweede set was een ander verhaal.

Wimbledonwinnares Ashleigh Barty heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De nummer één van de wereld had het één set lastig tegen de Russin Vera Zvonareva: 6-1, 7-6 (7).

De 19-jarige McNally, die in het dubbelspel met Cory Gauff op de Australian Open dit jaar en vorig jaar de kwartfinales haalde, kwam vooral power tekort. Ze werkte in de tweede set nog wel een dubbele break achterstand weg, maar meer zat er niet in het vat.

De 29-jarige Plisková is al sinds 2012 actief op grandslamniveau, haalde op de US Open (2016) en Wimbledon (2021) de finale en in Parijs en Melbourne reikte ze tot de halve finales. Een titel op het hoogste niveau ontbreekt dus nog.

Rus onderuit tegen Bencic

De enige Nederlandse vrouw die het hoofdtoernooi in het enkelspel haalde is in de eerste ronde uitgeschakeld. Arantxa Rus verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic, in Tokio winnaar van de olympische titel.