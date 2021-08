'Complete spits' Vinícius moet aanval PSV van kracht en lengte voorzien

PSV-trainer Roger Schmidt krijgt op de valreep zijn zo vurig gewenste versterking van de voorhoede. Carlos Vinícius wordt voor twee seizoenen gehuurd van het Portugese Benfica.

De 26-jarige Vinícius, op wie PSV tevens een optie tot koop heeft bedongen, is volgens directeur voetbalzaken John de Jong "een complete spits, die in het bijzonder kracht en lengte aan onze aanvalslinie toevoegt."

Doelpunten maken

Vinícius speelde vorig seizoen op huurbasis bij Tottenham Hotspur, waar hij - niet geheel verrassend - de concurrentiestrijd met Harry Kane verloor. De Braziliaan is naar eigen zeggen in Eindhoven neergestreken "om doelpunten te maken en kampioen te worden".

De nieuwe nummer 9 van PSV begon zijn carrière bij Santos, in Brazilië. Via Palmeiras, AA Caldense, Anápolis-GO, Real SC, Napoli en AS Monaco belandde hij in 2019 voor 17 miljoen euro bij Benfica.