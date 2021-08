Biden: 'Het was of nu vertrekken uit Afghanistan of escalatie'

De evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan is "buitengewoon succesvol" verlopen. Dat heeft president Biden gezegd in een toespraak op de Amerikaanse tv. Negentig procent van de Amerikanen die Afghanistan wilden verlaten, is veilig naar de VS gebracht.

Er zijn volgens Biden honderd tot tweehonderd Amerikanen achtergebleven in Afghanistan. "We blijven ons inzetten om mensen die gevaar lopen uit het land weg te halen, voor hen geldt geen deadline", zei Biden. "We zijn daar nog niet klaar. En we zullen de Taliban houden aan hun belofte om iedereen te laten vertrekken die dat wil. We geloven ze niet op hun woord, we beoordelen ze op hun daden."

Gisteren vertrokken de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan, na twintig jaar aanwezigheid. De officiële deadline voor het vertrek was vandaag. "Het was een keus tussen vertrekken of de situatie laten escaleren", zei Biden.

'Later vertrek is provocatie'

President Biden had eerder laten doorschemeren dat een later vertrek dan 31 augustus misschien noodzakelijk was, maar later kwam hij daarvan terug. De Taliban lieten al meteen weten dat een vertrek na de deadline zou worden gezien als een provocatie.

Zo namen de Taliban het vliegveld over van de VS: