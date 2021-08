Voetbalsters FC Twente houden zicht op Champions League na remise tegen Benfica

De return is volgende week donderdag in Lissabon.

De voetbalsters van FC Twente hebben nog altijd uitzicht op de groepsfase van de Champions League. In de tweede en laatste kwalificatieronde speelde de landskampioen met 1-1 gelijk tegen het Portugese Benfica.

Na rust waren de rollen omgedraaid: Twente drong Benfica terug, maar echt grote kansen bleven uit. Die waren er wel voor Benfica, maar Van Domselaar hield haar ploeg in de wedstrijd.

Ook daarna bleven de Portugesen sterker, maar Twente knokte zich terug in de wedstrijd en kwam vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte. Bente Jansen zette goed door aan de rechterkant en bediende Fenna Kalma die de bal in de lange hoek schoof.

Benfica begon beter aan het duel in de Grolsch Veste en kwam na ruim een kwartier op voorsprong via Beatriz Camerão, die na een fraai overstapje alleen voor doelvrouw Daphne van Domselaar opdook en het hoofd koel hield.

Eerst was er een fraaie dribbel van rechtsback Catarina Amado door de Twentse defensie. Van Domselaar trapte echter niet in de knappe sleepbeweging van Amado en bracht redding met haar voet.

Wedstrijd van vier ton

Op donderdag 9 september speelt FC Twente de belangrijke return in Lissabon tegen Benfica. Voor het eerst is dan een plek in de groepsfase te verdienen.

De Champions League voor vrouwen is lang niet zo'n goudmijn als die bij de mannen. Maar met een startpremie van 400.00 euro is deelname aan de groepsfase zeker de moeite waard.