Klassementsrenner Bardet naar Sunweb; Van Avermaet vindt onderdak bij AG2R

Team Sunweb heeft zich versterkt met Romain Bardet. De Franse klimmer komt over van AG2R, waar hij zijn gehele profcarrière heeft gereden. AG2R heeft direct een nieuwe renner aangetrokken. Klassiekerspecialist Greg Van Avermaet rijdt komend seizoen voor de Franse WorldTour-formatie.

Bardet heeft zich de afgelopen seizoenen voornamelijk laten zien in de Tour de France. Hij won drie etappes en zette goede klassementen neer. In 2016 eindigde de 29-jarige Fransman als tweede in het algemeen klassement, een jaar later werd hij derde. Vorig jaar won Bardet het bergklassement.

Ook werd hij in 2018 tweede in de wegrace op de WK en reed hij naar een tweede plaats in Strade Bianche en een derde plek in Luik-Bastenaken-Luik.