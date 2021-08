Rus verliest van olympisch kampioen Bencic in eerste ronde US Open

Arantxa Rus heeft de openingsronde op de US Open niet overleefd. De Zwitserse Belinda Bencic, die in Tokio het olympisch goud greep, klopte Rus met 6-4, 6-4.

Rus wist in twee eerdere ontmoetingen met Bencic geen set te winnen en leverde direct haar opslag in. Omdat Bencic prima serveerde en vooral vanwege haar krachtige backhand ook de rally's domineerde, bleven kansen om in de eerste set terug te breken uit.

Ook in de tweede set domineerde Bencic. Rus hield tot 2-2 gelijke tred, kon nog wel twee breakpoints wegwerken, maar op het derde sloeg de Zwitserse toe.

Rus sneuvelde dit jaar ook op de Australian Open, op Roland Garros en op Wimbledon al in de eerste ronde.

Nog twee Nederlanders in het toernooi

Rus is de enige Nederlandse vrouw in het enkelspel in New York. In het mannentoernooi bereikte Botic van de Zandschulp de tweede ronde na een vijfsetter tegen de Spanjaard Carlos Taberner.

Tallon Grieksspoor neemt het dinsdag in zijn eersterondepartij op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.