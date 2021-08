Zverev, verliezend finalist in 2020, eenvoudig naar tweede ronde op US Open

Tennisser Alexander Zverev heeft probleemloos de eerste horde genomen op de US Open. De Duitser, die vorig jaar de finale van de nu afwezige Dominic Thiem verloor, versloeg Sam Querrey met 6-4, 7-5,6-2.

De 33-jarige Querrey heeft zijn beste jaren achter zich liggen. De Amerikaan was halvefinalist op Wimbledon in 2017, haalde dat jaar de laatste acht op de US Open en stond ooit elfde op de wereldranglijst.

De huidige nummer 78 van de wereld had toen veel profijt van zijn kiezelharde service. En met veertien aces deed hij het ook nu vrij aardig. Zverev deed het echter nog beter (zeventien aces) en overklaste zijn opponent ook op alle andere fronten. Een breekkans kreeg Querrey dan ook niet tegen de olympisch kampioen van Tokio.