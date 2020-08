Tichanovskaja claimt winst verkiezingen Wit-Rusland, Polen wil EU bijeen roepen

De Wit-Russische presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja zegt de winnaar te zijn van de omstreden verkiezingen van gisteren. In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag zegt ze in Wit-Rusland te blijven en nieuwe protestacties voor te bereiden.

De oppositie roept op tot hertelling bij stembureaus waar onregelmatigheden zijn geconstateerd. Het Wit-Russische staatspersbureau Belta stelt dat de verkiezingen "in strikte overeenstemming met de wet" verliepen. De kiescommissie claimt dat de oppositie heeft geprobeerd de uitslag te manipuleren door burgers en medewerkers van stembureau's te bedreigen.

Lokale journalisten melden echter grootschalige fraude met de stembiljetten. Ook waren er geen internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) welkom bij de verkiezingen.

Speciale EU-top

Polen wil de Europese Unie in een zogeheten buitengewone top bijeenroepen om de situatie in Wit-Rusland te bespreken. "We moeten het Wit-Russische volk steunen in hun zoektocht naar vrijheid", zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki in een verklaring. Tichanovskaja zegt met haar team nog niet te hebben overlegd over de hulp van Europese landen, meldt nieuwssite MKB.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken zijn er vele indicaties dat de verkiezingen frauduleus zijn verlopen. Een woordvoerder van de bondsregering laat weten aan een gezamenlijke Europese reactie te werken.

Vannacht maakten ordetroepen een gewelddadig einde aan een demonstratie van de oppositie in Minsk en verschillende provinciesteden. Het internet werd platgelegd en de hoofdstraten afgesloten. De Wit-Russische politie heeft 3000 betogers opgepakt in 33 verschillende steden.

Er zijn volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zeker één dode en vele gewonden gevallen: