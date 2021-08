Honderden mensen lopen mee in stille tocht voor Tanja Groen

Honderden mensen hebben vanavond in het centrum van Maastricht meegelopen in een stille tocht voor Tanja Groen, de studente die 28 jaar geleden verdween. De tocht was ook een ode aan de vermoorde Peter R. de Vries die zich jarenlang inzette voor de verdwijningszaak, meldt 1Limburg.

De tocht was een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar Groen tot haar verdwijning lid van was, en Stichting De Gouden Tip, die is opgericht door Peter R. de Vries.

Vanwege de grote drukte was de tocht in twee groepen opgesplitst. De eerste groep voor genodigden vertrok om 18.15 uur vanaf de Paardentunnel bij het Apple Park hotel in Maastricht. In deze groep liepen zo'n vijfhonderd mensen mee. De ouders van Tanja Groen en familie en bekenden van Peter R. de Vries liepen voorop.

De groep voor andere belangstellenden vertrok om 19.00 uur vanaf het grasveld achter het MVV-stadion. Alle deelnemers liepen naar het Koningsplein, waar werd gesproken.

Een van de sprekers was dochter Kelly van Peter R. de Vries. Zij maakte bekend dat ze het stokje overneemt van haar vader als voorzitter van Stichting de Gouden tip. Deze zamelt geld in voor de gouden tip in de zaak Tanja Groen.

Er werden door de deelnemers aan de tocht ook bloemen gelegd voor Groen en De Vries: