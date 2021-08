Gouverneur Virginia verleent gratie aan geëxecuteerde zwarte mannen

Het was een oneerlijk proces waarin zeven zwarte mannen ruim 70 jaar geleden in de Amerikaanse staat Virginia wegens verkrachting van een witte vrouw ter dood werden veroordeeld. Dat heeft de gouverneur van de staat vandaag erkend op verzoek van nabestaanden.

In de VS wordt de zaak al langer genoemd als voorbeeld van racistische ongelijkheid in het rechtssysteem. Verkrachting werd destijds bestraft met de dood. Maar gouverneur Northam benadrukt dat toen vrijwel alleen afro-Amerikanen daartoe werden veroordeeld.

In de periode dat de elektrische stoel in Virginia werd gebruikt, van 1908 tot en met 1951, zijn alleen zwarten ermee geëxecuteerd wegens verkrachting. Mede daarom heeft Northam in deze zaak postuum gratie verleend.

'Zou niet zijn gebeurd met witte verdachten'

De nabestaanden van de geëxecuteerden schreven in hun verzoek aan de gouverneur dat ze niet stellen dat de mannen onschuldig zijn, maar dat witte verdachten nooit allemaal deze straf zouden hebben gekregen.

Het slachtoffer in de verkrachtingszaak uit 1949 was de destijds 32-jarige vrouw Ruby Stroud Floyd. Ze was op die acht januari kleren aan het verkopen in een overwegend zwarte wijk.

De zeven verdachten werden in de rechtbank allemaal ter dood veroordeeld. Vier van hen werden op 2 februari 1951 geëxecuteerd in de elektrische stoel. Drie dagen later werd de rest op dezelfde manier ter dood gebracht.