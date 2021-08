Peter R. de Vries regisseerde zijn afscheid, zegt zoon Royce

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam voorafgaand een afscheidsceremonie voor Peter R. de Vries - ANP

Peter R. de Vries hield er altijd al rekening mee dat hem iets zou overkomen en hij heeft zijn afscheid zelf geregisseerd. Dat zei zijn zoon Royce vanavond in het tv-programma Khalid & Sophie. Het was voor het eerst dat hij een tv-interview gaf na de moord op zijn vader. "Mijn vader heeft jaren geleden al een afscheidsbrief voor mij en mijn zus geschreven. En die werd voortdurend geüpdatet, voor het laatst in december. We mochten 'm pas openmaken als hem iets zou zijn overkomen." In de brief stonden persoonlijke, maar ook praktische zaken. "Er stond in welke muziek gedraaid moest worden op zijn afscheid. Maar ook dat iedereen van hem afscheid moest kunnen nemen, behalve de roddelpers", zei de zoon van de misdaadverslaggever in Khalid & Sophie. "Het gemis is nog steeds enorm", zei Royce eerder vanavond in RTL Boulevard. "Iedere dag kwam mijn vader bij mij binnenlopen tegen lunchtijd. En als ik nu in mijn kantoor zit, is het nog alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Dat gevoel heb je nog steeds. Het is eigenlijk alsof hij even op vakantie is."

Quote Nog een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit, heel dierbaar. Royce de Vries

Volgens Royce de Vries was zijn vader een echt familiemens. "Hij was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen door te brengen. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is natuurlijk een hele dierbare foto voor mij." Ook ging de zoon van Peter R. de Vries in beide interviews in op de steun die hij en zijn familie uit het hele land hebben gekregen en nog steeds krijgen. Toen De Vries in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, kwam er een groot aantal brieven en kaarten voor hem binnen. En in de straat waar De Vries werd neergeschoten, ontstond een bloemenzee. "Dat heeft ons enorm geraakt." Dat veel mensen meeleefden, bleek ook op 21 juli. Toen kwamen duizenden mensen naar Carré in Amsterdam, waar de misdaadverslaggever lag opgebaard. Een afscheid zoals Peter R. de Vries zelf in zijn afscheidsbrief beschreven had. "Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen gekomen zijn om Peter de laatste eer te bewijzen", schreef Royce toen op Twitter.

Peter R. de Vries werd op dinsdag 6 juli op straat in Amsterdam neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar een parkeergarage liep. Een week later overleed hij. "Die week in het ziekenhuis is voor ons heel dierbaar geweest, dat we als familie nog bij hem waren", zei Royce de Vries. "Hij had ook al op straat overleden kunnen zijn." Kort nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, werden op de snelweg A4 bij Leidschendam twee verdachten opgepakt, een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool die in Maurik woont. Beide mannen zitten vast. De Vries zou geen beveiliging hebben gewild. "Maar dat hij helemaal geen enkele beveiliging wilde, klopt niet", zegt zijn zoon. "Hij wilde alleen nog wel spontaan dingen kunnen doen, zoals een rondje wielrennen. Hij wilde niet een week van tevoren moeten aangeven waar hij precies allemaal naartoe zou gaan." Tevreden met onafhankelijk onderzoek Vorige week werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoek naar de veiligheidssituatie van Peter R. de Vries overneemt. Demissionair minister Grapperhaus had oorspronkelijk Tjibbe Joustra aangewezen om het onderzoek te doen, maar daar kwam van veel kanten kritiek op, onder anderen van de advocaten van de kroongetuige in het Marengoproces, Nabil B. Joustra zou niet onafhankelijk zijn, omdat hij ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV is geweest. Royce de Vries zei vanavond in Khalid & Sophie dat hij tevreden is met de beslissing om het onderzoek te laten verrichten door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kritiek op kroongetuigensysteem De hoogste baas van het OM, Gerrit van der Burg, zei eerder in Nieuwsuur dat de moord op De Vries waarschijnlijk eerder te maken heeft "met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist". De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Royce de Vries haalde in het interview met RTL Boulevard hard uit naar het kroongetuigensysteem. Volgens hem zijn er door justitie grote fouten gemaakt. "Als er vanaf het begin een deugdelijk systeem was geweest waarin advocaten en andere betrokkenen veilig konden werken, dan had mijn vader geen vertrouwenspersoon hoeven worden."