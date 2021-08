'Gemis is nog enorm', zegt zoon Peter R. de Vries in eerste tv-interview

"Iedere dag kwam hij normaal gesproken binnenlopen tegen lunchtijd. En als ik nu in mijn kantoor zit, is het alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Dat gevoel heb je nog steeds. Het is eigenlijk alsof hij even op vakantie is."

Voor het eerst heeft Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, op tv gereageerd op de moord op zijn vader. "Het gemis is nog steeds enorm", zei de zoon van de misdaadverslaggever in een interview met RTL Boulevard vanuit het kantoor van zijn vader.

Dat veel mensen meeleefden, bleek ook op 21 juli. Toen kwamen duizenden mensen naar Carré in Amsterdam, waar de misdaadverslaggever lag opgebaard. "Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen gekomen zijn om Peter de laatste eer te bewijzen", schreef Royce toen op Twitter.

Ook ging de zoon van Peter R. de Vries in op de steun die hij en zijn familie uit het hele land hebben gekregen en nog steeds krijgen. Toen De Vries in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, kwam er een groot aantal brieven en kaarten voor hem binnen. En in de straat waar De Vries werd neergeschoten, ontstond een bloemenzee. "Dat heeft ons enorm geraakt."

Volgens Royce de Vries was zijn vader een echt familiemens. "Hij was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen door te brengen. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is natuurlijk een hele dierbare foto voor mij."

Peter R. de Vries werd op dinsdag 6 juli op straat in Amsterdam neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar een parkeergarage liep. Een week later overleed hij. "Die week in het ziekenhuis is voor ons heel dierbaar geweest, dat we als familie nog bij hem waren", zei Royce de Vries. "Hij had ook al op straat overleden kunnen zijn."

Kort nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, werden op de snelweg A4 bij Leidschendam twee verdachten opgepakt, een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool die in Maurik woont. Beide mannen zitten vast.

De hoogste baas van het OM, Gerrit van der Burg, zei eerder in Nieuwsuur dat de moord op De Vries waarschijnlijk eerder te maken heeft "met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist". De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi.