Volleybalsters bereiken halve finales op EK na makkelijke zege op Zweden

Het verschil op de wereldranglijst (Nederland 9de, Zweden 43ste) werd op het veld vooral duidelijk in de aanvalskracht. Waar de Nederlandse verdediging de Zweedse aanvallen wel kon pareren, had de defensie van de Zweden veel meer moeite met de kanonskogels die vanuit de Nederlandse kant van het veld werden afgevuurd.

In de poulefase had Oranje eenvoudig afgerekend met Zweden (3-0), maar de eerste set ging lang gelijk op tot Nederland bij 24-22 twee setpunten kreeg. Beide werden echter niet verzilverd. Een handig geplaatst balletje van Elles Dambrink leverde op 26-25 het vierde setpunt op.

De Nederlandse volleybalsters hebben op de Europese kampioenschappen de halve finales bereikt. Oranje was in het Bulgaarse Plovdiv met 3-0 te sterk voor Zweden.

In de tweede set sloeg de ploeg van bondscoach Avital Selinger al snel een gaatje. De voorsprong liep zelfs op naar een gat van zes punten. Op 19-16 was de marge 'slechts' drie, maar met twee punten op rij speelde Oranje zich weer uit de mogelijke problemen.

De Zweden pakten geen punt meer, op 24-16 sloeg Anne Buijs de tweede set binnen met een snoerharde aanval waar de Zweedse libero geen antwoord op had.

In de derde set stond er binnen de kortste keren een 5-1 voorsprong op het bord, maar de Zweden knokten zich terug en pakten zelfs een 16-15 voorsprong. Na de time-out was de scherpte terug en stelde Oranje meteen orde op zaken. De set eindigde in 25-19 na nog maar eens een uithaal van Buijs.

Halve finale op vrijdag

Vrijdag speelt Oranje in de halve finales in het Servische Belgrado om een plek in de finale. De tegenstander komt uit de kwartfinale tussen Frankrijk en Servië, waar Nederland in 2017 nog de EK-finale van verloor.