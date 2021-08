Eerste Afghaanse evacués aangekomen in Heumensoord, ontvangen door omwonenden met vlaggen

Bus Afghanen 1 - Rob Engelaar Fotografie

Bij de noodopvang in natuurgebied Heumensoord, in de bossen bij Nijmegen, zijn de eerste 21 Afghaanse evacués aangekomen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Een groep van zo'n vijftien omwonenden stond de bussen met vlaggen en welkomstbordjes op te wachten. De aankomst van de Afghanen was vertraagd. In eerste instantie zou de groep zondag al aankomen. Waarom ze later waren, is niet bekend. In totaal moeten vandaag zeventig geëvacueerde Afghanen verhuizen van het Marine Etablissement Amsterdam naar Heumensoord. Het terrein in Amsterdam heeft Defensie zelf nodig.

Defensie was sinds vorige week woensdag bezig om het kamp in de bossen bij Nijmegen op te bouwen. Zo'n 450 Afghanen krijgen daar noodopvang. Dat kan later eventueel uitgebreid worden naar 750 tot maximaal duizend mensen. De noodopvang in Heumensoord duurt tot uiterlijk 1 januari. Hoewel VluchtelingenWerk Nederland had gehoopt dat de locatie Heumensoord na 2015 "nooit meer nodig zou zijn", spreekt de organisatie waardering uit voor de gemeenten Nijmegen en Heumen die "opnieuw verantwoordelijkheid nemen als het erop aankomt". Ze roept andere gemeenten en provincies op om zo snel mogelijk kwalitatief goede opvanglocaties beschikbaar te stellen aan het COA.

