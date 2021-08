'Fosfine-schepen' worden in Kampen gelost, na weken gesteggel

De drie binnenvaartschepen met giftig fosfine in het laadruim gaan naar Kampen om daar gelost te worden. De gemeente Kampen heeft toestemming gegeven om de lading tarwe daar over te laden op andere schepen, zegt een woordvoerder van HEBO Maritiem Service in Lelystad tegen Omroep Flevoland.

De binnenvaartschepen liggen sinds een paar weken bij HEBO aan de kade in Lelystad. Het bedrijf heeft een plan van aanpak gemaakt voor het lossen en ontgassen van de lading. Zo wordt voor het lossen van het graan een veilige zone ingesteld, waarbinnen alleen mensen mogen komen die daarvoor instructie hebben gehad en die beschermende pakken dragen. Overigens is de fosfine in de scheepsruimen al bijna helemaal vervlogen, zegt de woordvoerder.

De drie schepen werden op 27 juli aan de ketting gelegd toen bij het lossen van een lading graan in Utrecht een te hoge concentratie van het gif fosfine werd ontdekt. In Zwolle en Veghel lagen schepen met een zelfde lading.