Inspectie tikt artsen op de vingers na foute corona-informatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden ongeveer vijftig keer een corrigerende brief gestuurd aan artsen die hun patiënten onjuiste informatie gaven over het coronavirus of het coronavaccin. In tien gevallen werd met maatregelen gedreigd.

Sinds maart vorig jaar kreeg de inspectie zo'n tweehonderd meldingen over artsen die desinformatie verspreidden. Al die meldingen zijn behandeld en de inspectie ondernam actie wanneer dat nodig was. De aangeschreven artsen deden hun uitlatingen niet alleen tegenover patiënten, maar ook op sociale media.

'Actief ontraden van vaccinaties'

Het ging volgens de inspectie om "het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties". Dat is allemaal tegen de normen en de richtlijnen van de beroepsgroep, aldus de inspectie.