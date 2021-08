Jakobsen sprint overtuigend naar derde etappezege in de Vuelta: 'In zevende hemel'

En dat is drie! Fabio Jakobsen heeft ook de zestiende etappe van de Vuelta a España gewonnen, zijn derde ritzege bij zijn rentree in een grote ronde. De renner van Deceuninck-Quick-Step was na een rit van 180 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana overtuigend de sterkste in een massasprint.

"Ik ben in de zevende hemel", straalde Jakobsen na afloop. "Dit is een zege van The Wolfpack (de bijnaam van zijn ploeg, red.). Mijn ploeggenoten wachtten op me toen ik in de klim werd gelost en brachten me terug. Ik won, maar dat was allemaal dankzij hen. Het enige dat ik hoefde te doen was een korte snelle sprint, zij deden vandaag de rest."

Vier dagen geleden kon Jakobsen het wiel van zijn lead-out Florian Sénéchal niet houden. De Fransman stormde daarna zelf naar de ritzege, maar na afloop was Jakobsen niet blij met de samenwerking. Vandaag was hij uitstekend omringd tot in de laatste honderden meters.

"Dit is mijn derde zege, ik wil daarom graag drie mensen bedanken die zeer belangrijk waren voor mijn herstel. Professor Gert Meijer van het Radboud UMC, teamdokter Yvan Vanmol en mijn osteopaat. Deze is voor jullie!"