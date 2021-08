Jakobsen sprint overtuigend naar derde etappezege in de Vuelta

En dat is drie! Fabio Jakobsen heeft ook de zestiende etappe van de Vuelta a España gewonnen, zijn derde ritzege. De renner van Deceuninck-Quick-Step was na een rit van 180 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana overtuigend de sterkste in een massasprint.

De openingsfase van de rit was roerig, met valpartijen van Martin en Mas, de nummers twee en vier van het algemeen klassement. In dat begin ontstond er ook een kopgroepje met Jetse Bol, Bizkarra, Dewulf, Claeys en Simmons. Later maakte Vanhoucke er een kopgroep van zes van.

De zes reden de hele dag op kop, al kregen ze nooit meer dan twee minuten. Alleen Bol hield iets aan het avontuur over: de prijs voor de strijdlustigste renner.

Die had hij mede te danken aan een demarrage op 11 kilometer van de finish. Bol werd echter al snel bijgehaald door de Belgen Claeys en Dewulf. Uiteindelijk bleef alleen Dewulf over, maar hij werd 4 kilometer van de streep ingerekend door het aanstormende peloton.

Zo kwam er alsnog de verwachte massasprint. Daarin troefde Jakobsen de Belg Jordi Meeus en de Italiaan Matteo Trentin af, waarmee de 25-jarige Nederlander zijn derde etappezege boekte en zijn voorsprong in de strijd om de groene trui vergrootte.

De Noor Odd Christian Eiking blijft in het bezit van de rode leiderstrui.