Terugblik Tokio: recordoogst aan medailles en ontroerend moment bij het tennis

Terugblik Tokio Dag 7 - NOS/Reuters

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat. De Paralympische Spelen zijn alweer over de helft en de zevende dag begon met daverend succes bij het handbiken en het wielrennen. Op de Fuji International Speedway regende het in de Nederlandse nacht medailles. Jetze Plat won bij de tijdrit zijn tweede goud, mede-handbiker Mitch Valize pakte in een andere categorie ook goud bij de tijdrit. Bij de vrouwen stond de ervaren Jennette Jansen voor de negende keer in haar paralympische carrière op het podium, zij behaalde brons. Ook wielrenner Daniel Abraham Gebru won goud en Vincent ter Schure pakte met zijn piloot Timo Fransen een medaille: het werd zilver. Daarna was het hek van de dam, in de zwem- en atletiekfinales volgden de andere Nederlanders het voorbeeld van hun paralympische ploeggenoten. Er kwamen uiteindelijk acht medailles binnen dinsdag, een record deze Spelen.

Nederland is weer wat gestegen op de medaillespiegel - NOS

Zwemster Chantalle Zijderveld kan met recht spreken van een succesvolle Spelen. Het 20-jarige talent doet mee op vijf afstanden en heeft inmiddels al vier medailles binnen, met nog één afstand te gaan. Vandaag won ze op de 100 meter vlinderslag (S10) het brons en breidde daarmee haar medaillecollectie (bestaande uit één goud en twee zilveren medailles) uit. Vrijdagnacht komt Zijderveld in actie op haar laatste afstand, de 200 meter wisselslag. Op diezelfde afstand probeerde Marc Evers vandaag zijn titel te prolongeren, maar de 30-jarige routinier kon zijn concurrentie niet meer bijhouden en werd laatste in de finale.

Op de atletiekbaan regende het niet alleen pijpenstelen maar ook medailles voor de Nederlandse deelnemers. Marlène van Gansewinkel en Kimberley Alkemade stonden beiden in de finale van de 200 meter (T64) en veroverden respectievelijk een gouden en bronzen medaille. Iets minder succes was er bij wheeler Nikita den Boer, zij werd in de finale op de 1500 meter zevende. Voor bocciaspeler Daniel Perez, winnaar van het zilver in Rio, hielden de Spelen op vandaag. In de kwartfinales moest Perez het afleggen tegen de Braziliaan Jose Carlos de Olivera, het werd 6-2. Geen kind aan Tafeltennisster Kelly van Zon stond na haar gouden medaille in het enkelspel ook weer in de hal. Samen met Frederique van Hoof won ze in het landentoernooi met 3-2 van Noorwegen. Morgen neemt het duo het in de halve finales op tegen het Russisch Paralympisch Comité. De rolstoelbasketbalsters hadden in de kwartfinales geen kind aan Japan (82-24), zij stromen eenvoudig door naar de halve finales van het toernooi.

Sport verbroedert In het tennis zijn Diede de Groot en Aniek van Koot allebei nog volop in de race om eremetaal, zij wonnen vandaag hun kwartfinales. Woensdag komen de tennissters als duo in actie bij het dubbelspel. Met al die medailles zou je denken dat het meest ontroerende moment al geweest was, maar niks was minder waar. Bij de quads verloor Niels Vink in de halve finales van de nummer één van de wereld: de Australiër Dylan Alcott.

Sport verbroedert, ook al loop je de paralympische finale mis - NOS

Het 18-jarige Nederlandse talent kon zijn emoties maar moeilijk bedwingen, waarop Alcott hem in de armen nam en hem troostte. De Australiër treft in de finale van de quads de Nederlander Sam Schröder, hij won vandaag zijn partij van de Japanner Koji Sugeno (6-2, 6-3). Wanneer deze plaatsvindt, is nog niet bekend. Aan Vink de taak zijn tranen snel weg te vegen, want de tennisser staat woensdagmiddag wel samen met Schröder in de finale van het dubbelspel bij de quads. Naast weer een hoop tennis komen ook de handbikers en wielrenners weer in actie. Plat hoopt woensdagochtend zijn trilogie te vervullen, om 07.15 uur gaat hij van start. Bekijk hieronder wie er op de achtste dag van de Paralympische Spelen allemaal in actie komen.