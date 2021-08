Staatssecretaris komt met oplossing voor 'asielbussen' Ter Apel

De pendelbus voor asielzoekers in Ter Apel blijft in ieder geval tot het einde van dit jaar de hele dag rijden. Ook komt er beveiliging bij de bushaltes, schrijft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol aan vervoerder QBuz. Ze hoopt hiermee de onrust onder buschauffeurs die rijden van Emmen naar Ter Apel weg te nemen.

Buschauffeurs op de lijn voelen zich onveilig omdat er asielzoekers uit Ter Apel zijn die overlast veroorzaken. Om het openbaar vervoer te ontlasten werd in 2019 al een speciale pendeldienst voor de bewoners van het asielzoekerscentrum in het leven geroepen. Maar door bezuinigingen reed de 'asielbus', zoals hij in de volksmond wordt genoemd, minder vaak. Dat leidde tot overlast op de reguliere bussen.

Meer geld en beveiliging

Voor de provincie Groningen was in juni de maat vol. Besloten werd de pendeldienst uit te breiden op kosten van de provincie. In de brief van vandaag meldt de staatssecretaris dat ook de provincie Drenthe extra geld op tafel legt.

Daarnaast gaat de gemeente Westerwolde meer toezicht houden bij de bushaltes van lijn 73 in Ter Apel. Beveiligers van het COA houden toezicht bij de halte van de 'asielbus' voor het azc. Ook gaat Broekers-Knol onderzoeken of het mogelijk is om de asielzoekers die regelmatig overlast veroorzaken over te plaatsen naar een strenger azc in Hoogeveen.

Structurele oplossing

De buschauffeurs zijn blij, maar nog niet opgelucht. "De structurele oplossing is er nog niet, dat was ook een eis, maar we kunnen er vooralsnog mee leven dat het tot 31 december is", zegt FNV-vakbondsbestuurder Edwin Kuiper tegen RTV Noord.

Chauffeur Henri Seubers zou het liefste zien dat er beveiligers meerijden op de bus. Dat was in 2019 ook het geval. "Als er beveiliging is, hoeft misschien de pendelbus ook niet meer te rijden", zegt hij.

Alle betrokken partijen gaan na de zomer weer met elkaar in gesprek over vervolgmaatregelen.