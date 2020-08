De uitzending van 10 augustus

Slagen de autoriteiten erin de onlusten te beëindigen, of houden de demonstranten vol en lukt het ze zelfs om een einde te maken aan de dictatuur, zoals de oppositie voorspelde? In de uitzending het laatste nieuws.

In verschillende steden in Wit-Rusland braken vannacht rellen uit nadat bekend werd dat president Aleksandr Loekasjenko voor de zesde keer de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Daarbij zijn zeker één dode en vele gewonden gevallen. Ook zouden 120 demonstranten zijn gearresteerd.

Hoe staan jongeren tegenover de overheid?

In 2018 sprak Nieuwsuur een aantal 18-jarigen over wat ze beweegt en hoe ze naar de toekomst kijken, niet vermoedend dat ze twee jaar later van het ene op het andere moment zouden worden beknot in hun vrijheid. Nu spreken we de jongeren, inmiddels twintigers, opnieuw. Houden ze zich goed aan de regels, en hoe staan ze tegenover de overheid en media?