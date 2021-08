Formule 1 Zandvoort gaat door, belang organisatie weegt zwaarder

De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort mag definitief doorgaan. Milieugroepering Mobilisation for the Environment was naar de rechter gestapt, omdat de vergunning in strijd zou zijn met de stikstofregels. Maar de rechter wil de vergunning niet schorsen.

In juli heeft de rechtbank een onafhankelijke partij opdracht gegeven voor een onderzoek naar de stikstofuitstoot op het circuit. De uitkomsten daarvan worden pas na het evenement van komend weekend verwacht.

De rechter heeft daarom een afweging gemaakt tussen de belangen van beide partijen.

Belang van organisatie weegt zwaarder

Mobilisation for the Environment zet zich in om schade aan een naastgelegen natuurgebied te beperken, aan de andere kant is de Formule 1-race al helemaal georganiseerd en zou het verbieden ervan mogelijk tot een faillissement van Circuit Zandvoort leiden. Het belang van de organisatie van de Formule 1 weegt zwaarder, zegt de rechter.

Op het circuit zijn de voorbereidingen op het evenement in volle gang: