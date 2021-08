Kleine stijging besmettingscijfers, geen daling opnamecijfers

Alleen van GGD-tests is het totale aantal afgenomen tests bekend, wat nodig is om daar iets over te kunnen zeggen. De afgelopen week registreerde de GGD 6,7 procent meer positieve tests, terwijl er 11,7 procent meer tests waren afgenomen. Mensen kunnen zich ook bij commerciële testaanbieders laten testen, bijvoorbeeld voor een reis.

Het aantal opnames in het ziekenhuis is nagenoeg gelijk gebleven. De afgelopen week ging het om 105 IC-opnames, evenveel als een week eerder. In totaal werden 535 mensen opgenomen, twee meer dan een week eerder. Het aantal opnames wil dus niet zakken.

Sinds de 'discotheekpiek' in besmettingen in juli tot een toename in opnames leidde, is het aantal opnames niet heel veel meer gedaald.