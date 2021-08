Juventus neemt Ihattaren over van PSV en verhuurt hem gelijk aan Sampdoria

De lijdensweg van Mohamed Ihattaren en PSV is voorbij. Juventus neemt de middenvelder over van de Eindhovenaren en verhuurt hem komend seizoen gelijk aan Sampdoria.

"Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen", aldus directeur voetbalzaken John de Jong op de clubsite.

Ihattaren was bij PSV op een dwaalspoor beland. De middenvelder had van Roger Schmidt te horen gekregen dat hij vanaf 1 september hoe dan ook geen onderdeel meer zou zijn van de selectie en op zoek kon naar een nieuwe club. Die heeft zijn zaakwaarnemer Mino Raiola nu voor hem gevonden.