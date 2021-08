Zesde tijd Dumoulin in tijdrit door Lelystad, Bissegger grijpt macht

Ruim een maand na zijn zilveren medaille in Tokio, heeft Tom Dumoulin dinsdag opnieuw getoond dat het met zijn tijdrijdersbenen wel goed zit. De Nederlander van Jumbo-Visma werd in de tweede etappe van de Benelux Tour zesde in de 11,1 kilometer lange race tegen de klok door Lelystad.

Dumoulin was 23 seconden langzamer dan de Zwitser Stefan Bissegger, die door zijn zege ook de leiding overneemt in de etappekoers.

Bissegger behoorde maandag tot de 33 renners die een minuut pakten op de rest. De kans dat hij de leiderstrui zou overnemen van de ritwinnaar van maandag, Tim Merlier, was derhalve groot, al moest de 22-jarige Zwitser wel afrekenen met andere hardrijders in die kopgroep van maandag: Stefan Küng, Kasper Asgreen en Victor Campenaerts.