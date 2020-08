Opnieuw rode vlag langs kust Den Haag vanwege gevaarlijke stroming

De Haagse reddingsbrigade heeft vandaag opnieuw de rode vlag gehesen vanwege gevaarlijke stroming in zee. "Ga de zee niet in", zegt de Haagse reddingsbrigade. De rode vlag wappert langs de gehele Haagse kustlijn.

Vanmorgen waarschuwde de reddingsbrigade al voor stroming en aflandige wind. Het advies was toen om niet verder dan de knieën het water in te gaan.

Ook gisteren werd de rode vlag gehesen. Het was toen een extreem drukke dag voor de redders. In totaal werden 268 mensen uit het water gehaald die aan de kust van Den Haag in de problemen waren gekomen. Twee zwemmers zijn daar overleden. Op twee andere plekken aan de Noordzeekust verdronken ook nog personen.