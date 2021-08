Van Gaal houdt opstelling voor zich, maar verklapt de aanvoerder: Van Dijk

De tweede en de derde aanvoerder achter Van Dijk? "Gini was er in 2014 bij en Daley ook. In die volgorde. Deze drie aanvoerders waren er ook al bij de vorige bondscoach."

Alleen de naam van zijn aanvoerder gaf Van Gaal prijs. "Virgil is en blijft de aanvoerder. Daar heb ik niet over getwijfeld. Ik heb hem als eerste gebeld. Hij gaf mij een fantastische indruk."

Na nauwelijks een etmaal terug in Zeist, is Louis van Gaal er al uit: zijn basisopstelling voor het duel met Noorwegen, woensdagavond om 20.45 uur in Oslo. "Maar ik vertel er niets over. Jullie mochten de eerste vijftien minuten van de training meekijken en meer niet. Dat is niet voor niets. Als je door het bos gekeken hebt, dan weet je het."

Van Gaal was na twee trainingen lovend over het Oranje dat hij aantrof. "Het is alleen maar feest. Het is altijd leuk om met jonge jongens om te gaan. Het voelt als een feest. Hoe de groep is? Het is een hele blije, betrokken groep. Ongelooflijk verantwoordelijk ook, ze denken mee. Dat heb ik zelden meegemaakt."

Vreemd is het niet dat Van Gaal zijn selectie prijst. Hij kan moeilijk anders, daags voor de drie cruciale WK-kwalificatieduels met achtereenvolgens Noorwegen, Montenegro en Turkije. Misstappen zijn uit den boze.

Vertrouwen

Dus vervolgde de bondscoach met zijn loftuitingen: "De manier waarop wij twee dagen met elkaar bezig zijn, geeft vertrouwen. Of ik positief verrast ben? Ja, in de wil en in de commitment van de groep. Technische en tactische uitvoering is nog wat anders, maar de inzet, de betrokkenheid om een team te maken, is allemaal voorhanden."