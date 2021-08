Paralympisch goud Van Gansewinkel op 200 meter, Alkemade pakt brons

Atleten Marlène van Gansewinkel en Kimberley Alkemade hebben er nog twee medailles bij gerend voor Nederland op deze zevende paralympische dag. Op de 200 meter (T64) liepen zij naar het goud en het brons.

Eerder vandaag behaalde de Nederlandse ploeg al drie andere gouden plakken en zilver en brons.

De 26-jarige Van Gansewinkel liep met een tijd van 26,22 seconden een paralympisch record. Wereldrecordhoudster Irmgard Bensusan uit Duitsland liep in de series nog sneller dan Van Gansewinkel, maar in de finale waren de rollen omgedraaid.

Debutant

Alkemade maakte haar debuut op de Spelen en leek in de finale lang op het zilver af te stevenen, maar werd in de laatste meters nog ingehaald door Bensusan en moest genoegen nemen met een derde plek.

Het is voor Van Gansewinkel de tweede medaille deze Spelen nadat ze bij het verspringen brons had gewonnen. Het is de eerste gouden paralympische medaille voor Van Gansewinkel, in Rio (2016) behaalde ze ook bij het verspringen het brons.

De laatste atlete die vandaag nog in actie komt is Nikita den Boer. De wheeler verschijnt om 13.56 uur aan de start van de 1.500 meter in Tokio.