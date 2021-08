De uren van de machtswisseling op het vliegveld van Kabul in beeld

Een minuut voor de zelfopgelegde deadline van 31 augustus steeg het laatste Amerikaanse legertoestel vannacht op in Kabul. Daarmee kwam een einde aan bijna twintig jaar aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Afghanistan. De Taliban namen onmiddellijk het militaire gedeelte van het vliegveld over en hebben nu het hele luchthaventerrein onder controle, net als de rest van Kabul. Een overzicht in beeld.