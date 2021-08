Zes extremisten Bangladesh ter dood veroordeeld om dubbele moord op homo's

In Bangladesh heeft een speciaal anti-terrorismetribunaal zes extremistische moslims ter dood veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de geruchtmakende moord op twee mannen in 2016. Een van hen, Xulhaz Mannan, was een homo-activist en redacteur van een homoblad. Ook had hij bij de Amerikaanse ambassade gewerkt.

De moord op Mannan en zijn vriend Mahbub Rubbi Tonoy in een appartement in Dhaka was er een in een reeks van aanvallen op wat extremisten zagen als ongelovigen: bloggers, schrijvers, hoogleraren en buitenlanders.

Vaak werden de slachtoffers met hakmessen afgeslacht.

Radicale groepering

Er stonden acht mensen terecht voor de moord op Mannan en zijn vriend. Twee zijn er vrijgesproken, de rest is veroordeeld. Ze horen bij de radicale groepering Ansar-al-Islam. Hun advocaten hebben aangekondigd dat ze in hoger beroep gaan.

Na de serie aanslagen begon de overheid met een campagne tegen de extremisten van Ansar-al-Islam en andere groepen. Tientallen aanhangers werden gedood en een groot aantal verdween achter de tralies.