São Paulo reist 900 kilometer voor warming-up: duel afgelast wegens corona

Het coronavirus heeft meteen tot problemen geleid op de eerste speeldag van de Braziliaanse voetbalcompetitie. Het duel tussen Goiás en São Paulo werd op het allerlaatste moment afgelast omdat tien spelers van de thuisploeg positief hadden getest op covid-19.

De spelers van São Paulo, onder wie Dani Alves, waren na een reis van 900 kilometer al met de warming-up bezig in het lege stadion in Goiana toen het nieuws over de besmettingen bekend werd.

"Het gezonde verstand heeft gezegevierd", zei Goiás-voorzitter Marcelo over de late afgelasting. "Niemand had er belang bij dat deze wedstrijd door zou gaan." Van de tien besmette spelers zouden er acht in de basisopstelling hebben gestaan.

Ondeugdelijk verpakt

De uitslagen van de coronatest bij Goiás waren zo laat omdat een eerdere testronde ongeldig was verklaard. De tests bleken ondeugdelijk te zijn verpakt, aldus de club.

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Meer dan drie miljoen Brazilianen zijn besmet en meer dan honderdduizend mensen zijn overleden als gevolg van covid-19.