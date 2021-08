Vlissingse werf zwaait geavanceerde ijsbreker uit

Scheepswerf Damen in Vlissingen zwaait vanmiddag de 160 meter lange ijsbreker Nuyina uit. Het is het ingewikkeldste schip dat de scheepswerf ooit heeft gebouwd. De Nuyina is gebouwd in opdracht van Australië en vertrekt naar de Zuidpool. Daar wordt het ingezet voor het transport van onderzoekers en goederen en tussen het Australische Hobart en Antarctica.

Het schip kan zich een weg door het ijs banen en goederen vervoeren. Aan boord zijn meerdere kranen om containers mee te lossen en te laden, want op de toekomstige route zijn niet overal kranen aan de wal.

Daarnaast is het schip geschikt voor onderzoek. Zo zijn er sensoren aan boord die de water- en luchtkwaliteit meten. Ook kunnen er ijsdiktemetingen worden gedaan en zit er aan de onderkant een opening waardoor instrumenten of duikers naar buiten kunnen.

Een bemanning van de scheepsbouwer vaart het schip naar Australië. "Het is wel een dingetje hoor", zegt Joop Noordijk van Damen Shipyards tegen Omroep Zeeland. "Voor de mensen die eraan gewerkt hebben is het bijzonder dat hij nu weggaat. En ook voor de bemanning die het schip naar de andere kant van de wereld gaat varen."

De bouw van het schip duurde vijf jaar. Nog voordat het af was was Australië al zo enthousiast, dat de Nuyina daar een eigen postzegel kreeg.