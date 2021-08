United rondt transfer Ronaldo af; hij neemt rugnummer 7 over van Cavani

Cristiano Ronaldo is terug waar hij hoort, meldt Manchester United nu de transfer van de Portugese ster officieel beklonken is. Twaalf jaar nadat hij de deur achter zich dicht had getrokken in Engeland, keert de 36-jarige aanvaller vol ambitie terug.

"Ik kan niet wachten om op Old Trafford voor een vol stadion te spelen en alle fans weer te zien", laat Ronaldo weten bij zijn presentatie. "Ik kijk ernaar uit om na de internationale wedstrijden bij het team aan te sluiten en ik hoop dat we een zeer succesvol seizoen voor de boeg hebben."