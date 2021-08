De uitzending van 31 augustus

Amerikanen definitief weg uit Afghanistan, wat nu?

Na twintig jaar van militaire aanwezigheid vertrokken maandag de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan, een dag eerder dan aangekondigd. Ze laten een land achter dat bijna volledig in handen van de Taliban is.

Vanavond houdt de Amerikaanse president Joe Biden een toespraak waarin hij onder andere zal uitleggen waarom langer blijven volgens hem geen optie was. In Europa buigen de ministers die asiel in hun portefeuille hebben zich over de vraag wat er moet gebeuren met Afghaanse vluchtelingen die hier asiel aanvragen.

Er zijn meer vragen waar na het Amerikaanse vertrek antwoord op gevonden moet worden. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de buitenlanders die nog in Afghanistan zitten? En wat zegt de wijze van het vertrek over de Europese afhankelijkheid van de VS?