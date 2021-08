Inflatie in eurozone in 10 jaar tijd niet zo hoog

De inflatie in de eurozone schiet volgens de eerste schattingen omhoog. De prijzen stegen in augustus met 3 procent vergeleken met een jaar geleden, zegt statistiekbureau Eurostat. Dat is de hoogste inflatie sinds 2011. In juli was de inflatie nog 2,2 procent.

Vooral fossiele energie, zoals benzine en gas, was een stuk duurder, meer dan 15 procent. Als de energieprijzen buiten de cijfers worden gehouden valt de inflatie in augustus een stuk lager uit: 1,7 procent.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is het inflatiecijfer een belangrijke maatstaf voor het beleid. Als de inflatie hoog is, kan de centrale bank ervoor kiezen om de rentetarieven te laten stijgen, om de economie af te laten koelen. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatiecijfer van 2 procent, een niveau dat zou passen bij een gezonde economie.

Eerder dit jaar liep de inflatie al op tot boven de 2 procent. De centrale bank gaf toen aan nog geen reden te zien om het beleid aan te passen. Dat zou pas het geval zijn als gedurende langere tijd de inflatie boven de 2 procent uitkomt.

Zwetende handen

ING-econoom Bert Colijn verwacht niet dat de ECB daar nu op terugkomt. "Het cijfer van vandaag zal voor wat zwetende handen zorgen, maar geeft weinig reden om te denken dat er voor langere tijd hoge inflatie zal zijn", schrijft hij op de site van de bank.