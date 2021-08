Consumentenbond en stichting eisen 2 miljard euro schadevergoeding van TikTok

De Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) dagen het moederbedrijf achter socialemedia-app TikTok voor de rechter. Ze willen dat het bedrijf een schadevergoeding aan Nederlandse kinderen betaalt voor het schenden van hun privacy. Daarnaast moet TikTok stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens en alle persoonsgegevens die illegaal zijn verkregen vernietigen.

De schadeclaim bedraagt in totaal 2 miljard euro: 1500 voor elk kind dat jonger was dan 13 toen het de app begon te gebruiken, 1250 euro voor elk kind dat toen 13, 14 of 15 jaar was en 1000 euro voor elk kind dat 16 of 17 was.

Ook willen de bond en de stichting dat TikTok de winst die dankzij Nederlandse kinderen werd verdiend aan de kinderen overmaakt. Hoe groot dat bedrag is, is onduidelijk. In 2020 maakte ByteDance, het Chinese moederbedrijf achter TikTok, volgens de aanklagers wereldwijd meer dan 16 miljard euro winst.

Cookies en algoritmes

"Het vervelende aan deze app is dat TikTok alles doet om jouw privégegevens te verzamelen terwijl je naar filmpjes kijkt, maar ook als je überhaupt die app op je telefoon hebt", zei Joyce Donat van de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan beginnen de cookies en de algoritmes hun werk te doen. Dan schrapen ze alle informatie die ze kunnen krijgen van je toestel af. En dat wordt gedeeld met derden en het is onduidelijk wat er precies met die privégegevens gebeurt."

Gesprekken over een compensatie van 1,5 miljard euro liepen op niets uit. Ze doen wel kleine toezeggingen, zei Donat. "Maar het probleem is dat ze onvoorstelbaar veel gegevens verzamelen van die gebruikers en dat ze daarmee alle regels overtreden die er zijn: de privacywet AVG, de cookiewet, de consumentenrechtwet. Daar willen ze niets aan doen, want daar verdienen ze ontzettend veel geld mee."

Dat de zaak in Nederland dient, hoeft volgens Donat geen probleem te zijn. TikTok wordt om dezelfde reden ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk aangepakt, zei ze. "Het is eigenlijk wel goed als TikTok aan alle kanten aangevallen wordt. Ze zullen dan toch de druk voelen om te bewegen, hopen wij, en zich aan de regels te houden. We zijn niet tegen TikTok, maar tegen de manier waarop ze de privacyregels overtreden. Dat moet aangepakt worden."

Vorige maand kreeg TikTok nog een boete van 750.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het platform heeft de privacy van jonge kinderen geschonden door hen van mei 2018 tot juli 2020 de privacyregels alleen in het Engels te tonen. Na juli 2020 is dat aangepast.

