VVD en CDA willen niet verder praten met links blok van PvdA en GroenLinks

VVD en CDA willen niet met GroenLinks en PvdA praten over een mogelijk regeerakkoord. Dat hebben PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-leider Klaver bekendgemaakt na een gesprek met Rutte (VVD), Hoekstra (CDA) en informateur Mariëtte Hamer.

Klaver noemt het "on-Nederlands" dat de andere twee partijen niet inhoudelijk willen onderhandelen. "Maar misschien is het wel een compliment. Dat ze de de kracht van onze samenwerking zien en denken: dat willen we niet."

Ploumen noemt het "spijtig" dat er geen onderhandelingen komen. "Omdat Nederland wacht op oplossingen en die raken een beetje uit zicht."

Instabiel

VVD en CDA hadden al bij herhaling laten weten niets te voelen voor een coalitie met twee linkse partijen. Ook het voornemen van PvdA en GroenLinks om één blok te vormen heeft daar dus geen verandering in gebracht. Rutte en Hoekstra blijven bang dat twee linkse partijen de coalitie instabiel zullen maken.

VVD-leider Rutte zegt in een reactie dat de samenwerking op links goed nieuws is voor de partijen zelf. "Maar voor ons heeft het niks veranderd. Ze zijn niet allebei nodig voor een meerderheid." Rutte voegt daaraan toe dat zijn partij best bereid is om met een van de twee partijen te onderhandelen. "Maar dat willen ze niet."

De VVD wil het liefst een voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie, maar Kaag wil dat niet, omdat ze stappen wil zetten op medisch-ethisch gebied. De ChristenUnie is daar tegen. Segers voelt zich niet welkom vanwege de opstelling van Kaag.

Minderheidskabinet

In de middag staat dan een sessie gepland met de partijen die elkaar niet uitsluiten: VVD, D66 en CDA. Die zouden ook een minderheidskabinet kunnen vormen, zoals de laatste tijd regelmatig wordt geopperd.

Inmiddels is de formatie al 5,5 maand bezig en is er nog weinig zicht op een nieuw kabinet. De twee winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, willen allebei een andere richting op.