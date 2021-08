Osaka wint bij rentree op grandslam-toneel: 'Ging niet perfect, maar is nu oké'

Tijdens de Spelen van Tokio, in eigen land, kwam ze wel in actie. Ze reikte tot de derde ronde.

In mei veroorzaakte de Japanse flink wat ophef door tijdens grand slam-toernooien een persboycot in te gelasten. Ze wilde niet langer met de pers praten na haar wedstrijden. Ze had, kort gezegd, genoeg van alle lastige vragen. Het kwam haar op een boete te staan, waarop ze zich terugtrok van Roland Garros en ook Wimbledon aan zich voorbij liet gaan.

Enigszins nerveus betrad ze het Arthur Ashe-stadion maandagavond. Ze was weer terug op het grand slam-toneel, drie maanden nadat ze die deur nogal rigoureus achter zich dicht had gedaan vanwege mentale problemen. "Maar ik voelde geen druk vandaag", vertelde Naomi Osaka, de nummer drie van de wereld, de pers na afloop opgelucht.

Half augustus blikte Osaka tijdens een persconferentie terug op het voorval in Parijs. En ze brak in tranen uit. Nu, na afloop van haar eersterondepartij, ging ze wat dieper in op haar gemoedstoestand.

"Ik moet meer in mezelf geloven", zei ze resoluut. "Dan doen anderen dat ook. En ik moet het meer waarderen dat mensen mij als rolmodel zien. Eerst dacht ik: waarom doen ze dat? Maar ik moet het als een eer zien."

Ze kampte ook vaak met druk, biechtte ze op. "Ik ben een perfectionist. Alles dat niet perfect is, voelt als een teleurstelling. Maar dat is geen gezonde manier van denken, dat wil ik graag veranderen. Tijdens dit toernooi wil ik gewoon tevreden zijn in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan. En ook al was het niet perfect vandaag, ik wist toch te winnen. Ik hoop dat ik deze mindset vol kan houden."

In de tweede ronde treft Osaka de Servische Olga Danilovic, de nummer 145 van de WTA-wereldranglijst.

Zondagavond vertelde de Nederlandse baas van de WTA, Micky Lawler, dat de US Open spelers hulp aanbiedt op het gebied van mentale problemen.