Na zes weken flirten tekent jeugdinternational Sierhuis toch bij Heracles

Zelfs een ontmoeting met Lionel Messi ging afgelopen zondag aan de neus van Sierhuis voorbij, omdat hij al een tijd in verregaande onderhandelingen was met zijn nieuwe club.

Spits Kaj Sierhuis keert na ruim anderhalf jaar terug in de eredivisie. Heracles Almelo huurt de jeugdinternational (23) na een voor hem teleurstellend verlopen Frans avontuur van Stade Reims.

Sierhuis verruilde FC Groningen (dat hem op zijn beurt weer van Ajax huurde) in de winter van 2020 voor Stade Reims, waar hij twaalf minuten na zijn debuut met een hamstringblessure al zijn eerste tegenvaller te verwerken kreeg.

Het ging daarna van kwaad tot erger met Sierhuis, die vanwege gebrekkige speeltijd in de Ligue 1 zelfs zijn basisplaats in Jong Oranje tijdelijk kwijtraakte. Slechts één keer maakte Sierhuis de negentig minuten vol in de Franse competitie.

Wormuth al langer geïnteresseerd

Hoewel Reims deze zomer aangaf dat Sierhuis verhuurd mocht worden, deed hij deze maand toch nog twee keer mee met de club die in 1956 nog de finale haalde van de Europa Cup I.

De laatste zes weken was er al regelmatig contact met Heracles, waar trainer Frank Wormuth een paar jaar geleden ook al naar de diensten van de spits informeerde. Op de laatste dag van de zomerse transfermarkt werd eindelijk duidelijkheid verschaft door zijn Franse werkgever.