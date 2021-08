Crisis in reclamewereld voorbij; fors meer spotjes op tv

Tv-kijkers hebben het wellicht al gemerkt: het aantal minuten dat er reclame op de publieke en commerciële Nederlands zenders te zien is, is fors meer dan een jaar geleden. In de eerste helft van 2021 was er 17 procent meer zendtijd voor reclames ingeruimd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Screenforce, die de informatie van verschillende zenders verzamelt.

In totaal ging het om bijna 54 miljoen seconden aan reclame, dat komt neer op 623 dagen. Sinds 2018 werd er niet zoveel zendtijd aan reclame besteed. Vooral retailbedrijven, meubelverkopers en modebedrijven kochten meer zendtijd in.

Klussen en tuinieren

Vorig jaar was er juist een enorme dip in de reclamezendtijd. Vanwege de coronapandemie staakten veel bedrijven hun tv-reclameboodschappen. Volgens Screenforce stappen ondernemers nu weer in, omdat ze zien dat consumenten veel spaargeld hebben opgebouwd.

"De bereidheid van consumenten om uitgaven te doen is groot", schrijft Screenforce-directeur Michel van der Voort. "We willen op vakantie, we willen klussen en tuinieren en we kunnen eindelijk die nieuwe auto kopen. Bedrijven spelen snel in op de nieuwe werkelijkheid en op de wensen van de consument."

Aan de andere kant zijn er ook adverteerders die nog altijd veel minder reclamezendtijd inkopen. Zo maken bedrijven in de evenementenindustrie en het toerisme minder reclame dan een jaar geleden.

EK-voetbal

De omzet van de tv-reclamemarkt kwam uit op 406 miljoen euro, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de hoogste omzet in 6 jaar tijd. Die stijging komt ook door grote evenementen tijdens de sportzomer, zoals het EK voetbal, waardoor er meer tv werd gekeken.