Minister Van Nieuwenhuizen vertrekt vanwege andere baan

Minister Cora van Nieuwenhuizen vertrekt. Met ingang van vandaag heeft koning Willem-Alexander de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat ontslag verleend, omdat ze een andere baan heeft. Ze wordt per 1 oktober voorzitter van Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven.

Van Nieuwenhuizen wordt vervangen door haar VVD-partijgenoot Barbara Visser. Die was staatssecretaris van Defensie. Op Defensie komt geen nieuwe staatssecretaris, de taken van Visser worden overgenomen door minister Bijleveld.

Kort geleden stapte de staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven, ook al voortijdig op. Zij is vicepresident geworden van een internationale organisatie voor duurzaam beleid. Van Veldhoven is vervangen door Steven van Weyenberg, net als zij lid van D66.

Voordat Van Nieuwenhuizen minister werd, had zij verschillende andere politieke functies. Ze was onder meer Tweede Kamerlid, lid van het Europees Parlement en Gedeputeerde in Noord-Brabant. Twee jaar geleden zei ze dat ze zichzelf als kandidaat zag voor de opvolging van Mark Rutte en dat ze graag de eerste vrouwelijke premier van Nederland wilde worden.