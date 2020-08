Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen

Steeds meer gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in. De koper wordt hiermee verplicht zelf het huis te gaan bewonen. Het is niet langer toegestaan de woning te verhuren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Het Financieele Dagblad.

De maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. Deze constructie drijft de prijzen op van het toch al schaarse woningaanbod.

Op dit moment hebben achttien gemeenten de woonplicht voor nieuwbouw ingevoerd, variërend van grote steden als Amsterdam, Utrecht en Zwolle tot kleinere gemeenten als Bernheze, Nieuwkoop en Bergeijk. In andere gemeenten werken wethouders aan invoering van de maatregel of zijn in gemeenteraden moties aangenomen om de verplichting in te voeren.

Bestaande woningen

De invulling van deze woonplicht varieert tussen de gemeentes. Zo geldt de maatregel in bijvoorbeeld Nuenen en Haarlem alleen voor woningen met prijzen tot respectievelijk 200.000 en 383.358 euro. In Zwolle vervalt de woonplicht na vijf jaar.

Gemeentebestuurders kunnen de maatregelen alleen voor kopers van nieuwbouwwoningen opleggen. Voor bestaande woningen moet eerst landelijke wetgeving aangepast worden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onderzoekt of dat juridisch mogelijk is.

De branchevereniging voor particuliere beleggers noemt de maatregelen in het FD geen oplossing voor het woningtekort. "Het heeft een hoog symbolisch gehalte", zegt algemeen directeur Laurens van der Noort van Vastgoed Belang.

Op dit moment is in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Het afgelopen jaar zijn er 71.500 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat aantal daalt dit jaar naar verwachting tot 55.000 en in 2021 tot 50.000.