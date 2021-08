Wekdienst Tokio: daverend fietssucces in Tokio met drie keer goud en meer

Na de handbikers reden ook de wielrenners hun tijdrit op de Fuji International Speedway in Tokio. Daniel Abraham Gebru reed (in de categorie C5) net als in Rio maar toen bij de wegwedstrijd , ook naar het goud. De Nederlander kon het na afloop zelf bijna niet geloven dat hij weer het hoogste podium mocht betreden.

Jetze Plat en Mitch Valize wonnen allebei in hun categorie de tijdrit, Jennette Jansen voegde daar nog brons aan toe. Het is voor Plat de tweede van drie gedroomde gouden medailles. Morgen rijdt de handbiker de wegrace, waar hij hoopt zijn trilogie te vervullen .

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs.

Bij het atletiek wisten Marlene van Gansewinkel en Kimberly Alkemade in hun series met een respectievelijk eerste en tweede plek ook de finales te halen, om 12.52 uur strijden zij in de klasse T64 tegen elkaar om de medailles.

Bij de teamsporten vordert het toernooi ook gestaag. Om 13.45 uur komen de rolstoelbasketbalsters in actie in de kwartfinale, daarin nemen ze het op tegen Japan.

De wedstrijd is te volgen via onze livestream en wordt vandaag voorzien van commentaar door Cees van Rootselaar (coach van de rolstoelbasketballers) en Marc van de Kuilen (oud-rolstoelbasketballer).

De Groot dendert door

Rolstoeltennisster Diede de Groot had weinig moeite met haar Japanse tegenstander in de kwartfinales van het enkelspel. Ze versloeg Momoko Ohtani met 6-3, 6-3. Aniek van Koot is nog bezig aan haar enkelpartij, ze won de eerste set met moeite met een tiebreak. Ze verloor he tweede set met 6-2 en is dus nog bezig aan de derde en laatste set.

Verder komen Sam Schroder en Niels Vink nog in actie in het enkelspel van de quads, zij spelen vandaag op het Centre Court de vierde en vijfde partij. In het dubbelspel bij de mannen nemen Tom Egberink en Maikel Scheffers het in de halve finales op tegen het Franse duo Houdet/Peifer.

