Dumfries: 'Het was gelijk aanpoten bij Inter, fijn dat Stefan er is als tolk'

Gewoon Denzel, dus. De jongen die als jeugdspeler van BVV Barendrecht genoeg vertrouwen in eigen kunnen had om aan te geven geen officiële duels voor Aruba te willen spelen, omdat hij dan nooit meer voor Oranje zou mogen uitkomen. Iets waarom hij hard werd uitgelachen.

Maar de vliegende back is er de persoon niet naar om zich nu ineens als een grote jongen te gedragen. Die 15 miljoen euro die de kampioen van Italië voor hem neertelde doet daar niets aan af. "Ik voel me altijd gewoon Denzel. Ik kom niet als een ander persoon bij Oranje binnen", verzekert Dumfries.

Dat Dumfries weg wilde bij PSV, was al lang duidelijk. Maar na zijn sterke EK bleef het langer dan gedacht stil rondom de rechtsback. Pas op 14 augustus kwam zijn transfer naar Internazionale rond. Tot opluchting van de 23-voudig international. "Ja, zeer zeker. Ik was opgelucht dat ik zo'n mooie transfer mocht maken."

De Denzel die pas op zijn 18de in het profvoetbal belandde, bij Sparta. Die vier jaar later bij sc Heerenveen werd opgepikt door PSV, waarna hij in Eindhoven uitgroeide tot aanvoerder en international. Van Nederland.

"Het is wel een beetje wennen", erkent Dumfries. "Het was ook gelijk aanpoten, omdat ik bij PSV nog niet met de groep had getraind. Dat was wel een nadeel. Maar ik ben goed opgevangen. Stefan (de Vrij) is er ook, dus die fungeert als tolk. Het is fijn dat hij er is."

'Un poquito' Italiaans

Dat de aanwezigheid van De Vrij geen overbodige luxe is, bleek overigens wel uit een filmpje dat kort na Dumfries' overgang rondging op social media. Op de vraag of hij al wat Italiaans sprak, antwoordde de Inter-aanwinst 'un poquito'. "Dat is Spaans", verbeterde de interviewer hem. Gelukkig kon Dumfries erom lachen.

Nog steeds, trouwens. "Een leuke fout, toch? Ja, vond ik ook."