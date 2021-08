Wekdienst 31/8: Stille tocht voor Tanja Groen • Afghaanse evacués naar Heumensoord

Twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken proberen Amerikaanse diplomaten vanaf nu vanuit Qatar achtergebleven burgers te helpen met evacueren.

Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan . President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig gisterochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul, een dag voor de deadline.

En dan nog even dit:

Nog een keer in zijn leven in een Spitfire mogen vliegen. Dat was de grote droom van de 97 jaar oude WO II-veteraan Leo Hendrikx uit Heythuysen in Limburg.

Met hulp van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV), die oude vliegtuigen onderhoudt en tentoonstelt, werd zijn droom werkelijkheid. Straaljagerpiloot Ralph Aarts nam hem mee de lucht in.

Hendrikx vloog tijdens de bevrijding in 1945 zelf in een Spitfire. Hij stortte op 1 april van dat jaar boven Zutphen neer nadat hij met Duits luchtafweergeschut was neergehaald. Hij overleefde de noodlanding, maar werd wel gevangen genomen. Half mei werd hij door de geallieerden bevrijd uit het militaire ziekenhuis in Apeldoorn.

Na anderhalf uur vliegen kwamen de twee aan op Vliegbasis Eindhoven. "Daar stond zijn familie hem op te wachten", vertelde Aarts. Ter afsluiting zette Hendrikx nog zijn handtekening in de deur van de cockpit. "Je zag hem helemaal opleven."